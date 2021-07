Musei militari: i ministri Guerini e Franceschini firmano protocollo per la valorizzazione

Valorizzare e promuovere il patrimonio museale militare italiano. Questo il contenuto del protocollo che nel pomeriggio di ieri al Collegio Romano è stato rinnovato e sottoscritto dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. A darne notizia, oggi, i due dicasteri.

“L’attività di valorizzazione del patrimonio museale militare italiano rappresenta per il ministero della Difesa un dovere prima di tutto, non solo nei confronti dei militari ma di tutti i cittadini italiani cui consegniamo un patrimonio di valori e tradizioni che dobbiamo difendere e tramandare alle nuove generazioni”, ha dichiarato Guerini, sottolineando che “è significativo che questa firma avvenga nell’anno delle celebrazioni del Centenario del Milite Ignoto, per raccontare la storia del Paese anche attraverso la storia delle Forze Armate Italiane, a conferma dell’importanza che ha per tutti noi la memoria di ci ha preceduto”. “I musei militari – ha spiegato Franceschini – sono una realtà poco conosciuta ma ampiamente diffusa sul territorio nazionale che custodiscono uno straordinario patrimonio di memorie e conoscenze del nostro Paese da promuovere e valorizzare”. L’accordo prevede nuove forme di collaborazione per migliorare e potenziare la rete, la fruizione e la gestione dei musei militari italiani, anche attraverso l’integrazione con il Sistema museale nazionale. In particolare – si legge nella nota – il protocollo prevede, tra i diversi punti trattati, di favorire progetti culturali mirati a promuovere efficaci attività di tutela, conservazione, ricerca, valorizzazione e ottimizzazione della fruibilità del patrimonio culturale custodito nei musei militari; di contribuire alla valorizzazione del ruolo educativo, culturale e sociale dei musei militari, mettendo in campo strategie e servizi dedicati per l’attuazione di programmi didattico-educativi finalizzati alla conoscenza, all’accessibilità e alla valorizzazione delle relative collezioni; di curare la promozione dei musei appartenenti ai due Ministeri in maniera integrata e sistematica – sia in Italia sia all’estero – anche attraverso il web, al fine di arricchire l’offerta culturale complessivamente disponibile sul territorio nazionale.