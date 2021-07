Costa Rica: Cecor, festa nazionale per la Madonna degli Angeli si svolgerà in modo virtuale, senza pellegrinaggio

La Conferenza dei vescovi del Costa Rica (Cecor) ha annunciato che la festa nazionale in onore della “Virgen de los Angeles”, patrona del Paese, si terrà per la seconda volta consecutiva in modalità virtuale, a causa della pandemia.

“Anche se non abbiamo il pellegrinaggio, invitiamo tutti ad essere pellegrini spirituali, ad essere uniti nella preghiera con la Madre di Dio e a vivere con fede gli atti religiosi che possiamo celebrare, nei limiti imposti dalla situazione sanitaria”, spiega mons. Mario Enrique Quirós Quirós, vescovo di Cartago, nella cui giurisdizione si trova la basilica di Nostra Signora degli Angeli.

Le attività si svolgeranno dal 23 al 31 luglio, mentre il 1° agosto si celebrerà la santa messa della Vestizione alle ore 9; la festa nazionale sarà il 2 agosto, con la solenne eucaristia alle ore 9 e il tradizionale Rosario de Luz sarà lo stesso giorno, alle 18. L’ingresso in basilica sarà possibile solo per partecipare, in numeri assai limitati, alle celebrazioni liturgiche e i fedeli dovranno prenotarsi.