Educazione: Forum famiglie Lazio, domani un web talk sulla “cittadinanza globale” dopo la pandemia

“Che significa per gli adolescenti di oggi essere cittadini globali? Come la pandemia ha inciso sulla loro educazione e come è cambiata la comunicazione in famiglia dopo l’esperienza del lockdown? Qual è oggi il ruolo della comunità educante?”. Sono alcune domande che animeranno il web talk promosso dal Forum delle associazioni familiari del Lazio, in diretta domani alle ore 17 sulla piattaforma Zoom. Interverranno Alessandra Balsamo, presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio; Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione della Regione Lazio; don Alfredo Tedesco, direttore del Servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Roma; Simone Budini, docente di Filosofia politica all’Università Pontificia Salesiana e project manager di ERShub, ed Emma Ciccarelli, vicepresidente del Forum nazionale delle associazioni familiari. L’iniziativa – informano i promotori – si svolge a chiusura del progetto “Accogli, agire le competenze di cittadinanza in ottica globale lavorando insieme”, promosso dal Forum nazionale delle famiglie e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha coinvolto giovani tra i 14 e i 19 anni e le loro famiglie attraverso un ciclo di laboratori e seminari on line.