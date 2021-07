Santa Sede: riunione del Consiglio per l’Economia per approvazione bilancio 2020 e la “politica di investimenti”

Nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi si è svolta una riunione del Consiglio per l’Economia. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che all’incontro hanno partecipato in presenza il presidente, card. Reinhard Marx, il segretario, mons. Brian Edwin Ferme, e alcuni membri del Consiglio: i cardinali Péter Erdő, arcivescovo di Esztergom-Budapest, Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark, Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma e Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila; con loro la prof.ssa Charlotte Kreuter-Kirchhof, la dott.ssa Eva Castillo Sanz, la dott.ssa Marija Kolak, il

dott. Alberto Minali e la dott.ssa María Concepción Osákar Garaicoechea. In collegamento dal proprio Paese di residenza hanno partecipato anche i cardinali Wilfrid Fox Napier, arcivescovo di Durban, Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di San Paolo, Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Québec, la dott.ssa Leslie Jane Ferrar, e l’on. Ruth Maria Kelly.

Erano presenti per l’assemblea, in Vaticano, anche il card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, padre Juan Antonio Guerrero Alves, prefetto della Segreteria per l’Economia (Spe) e il dott. Alessandro Cassinis Righini, revisore generale. Oggetto della riunione – si legge nel comunicato – l’approvazione del bilancio consuntivo per il 2020 della Santa Sede, presentata per quanto di rispettiva competenza dal prefetto della Spe, e la riflessione sulla politica di investimenti della Santa Sede, moderata dalla dott.ssa Eva Castillo Sanz. Nella serata di ieri, a conclusione della sessione, il card. Marx ha celebrato la

Messa per i presenti. La riunione è terminata alle ore 13 di oggi, aggiornandosi al prossimo incontro, previsto per il mese di settembre 2021.