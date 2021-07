Formazione: Pftim sezione San Tommaso e Ordine avvocati, un percorso interdisciplinare su famiglia e minori nella società multietnica

Formare figure professionali collegate al mondo del matrimonio, della famiglia e del minore, sia sotto il profilo giudiziario sia sotto quello degli interventi volti all’assistenza e al sostegno della famiglia e del minore nel contesto multietnico. Con questi obiettivi, il prossimo settembre prenderà il via il corso di alta formazione “Matrimonio, famiglia e minori nella società multietnica”, organizzato dalla sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim) e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, in collaborazione con gli Ordini degli avvocati di Avellino e Benevento.

“Il corso pone attenzione alle questioni e alle problematiche familiari che emergono dalla complessa società multietnica, multiculturale e multireligiosa in cui viviamo, con una particolare attenzione al fattore religioso nel diritto di famiglia – si legge in una nota -. Il tutto attraverso un percorso interdisciplinare, che vede integrati aspetti teorici e prassi giurisprudenziale delle maggiori questioni inerenti al matrimonio, alla famiglia e ai minori”. Destinatari del corso sono tutti coloro che, a diverso titolo, operano o aspirano ad operare da professionisti specializzati nell’ambito della consulenza familiare e della tutela dei minori, in particolare: avvocati, laureati in giurisprudenza, psicologi, medici, assistenti sociali e operatori pastorali e sociali.

Le lezioni, che saranno tenute da docenti universitari, magistrati, avvocati, psicologi ed altri specialisti ed esperti del settore, si svolgeranno in didattica a distanza (on line) il primo e il terzo venerdì del mese, a partire dal 10 settembre, per un totale di 60 ore di didattica frontale. Ogni corsista sarà affiancato nel proprio percorso dai docenti coordinatori dei moduli, sotto la cui guida dovrà redigere un elaborato finale scritto. La partecipazione a questo corso di alta formazione o ai singoli moduli dello stesso è valida anche ai fini dell’aggiornamento professionale: l’Ordine degli avvocati di Napoli riconosce infatti l’accreditamento del corso completo per un totale di 20 crediti professionali e/o di 3 crediti per ogni singolo modulo.

Le iscrizioni saranno aperte a partire da oggi, giovedì 15 luglio, fino al 30 settembre. Per ulteriori informazioni e/o per procedere all’iscrizione, è possibile contattare la segreteria della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino, allo 081 7410000 oppure inviare una e-mail all’indirizzo dipartimentodiritto@pftim.it.