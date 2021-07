Sanità: Transparency International Italia e React, un policy paper sull’importanza della lotta alla corruzione e la necessità di trasparenza

Per l’importanza che ricopre il tema nella lotta alla corruzione, Transparency International Italia e React, nell’ambito del Forum per l’integrità in sanità, pubblicano oggi un policy paper su “Trasparenza dei rapporti tra le imprese, i soggetti che operano nel settore della salute le organizzazioni sanitarie”, contenente talune osservazioni e proposte rivolte ai decisori pubblici per rendere più efficace la trasparenza dei rapporti tra privato e pubblico e favorire la prevenzione dei conflitti di interesse ed il miglioramento del Sistema Sanitario.

Tra le principali raccomandazioni contenute nel documento, c’è “la previsione di un migliore tracciamento dei trasferimenti di valore in tutti i loro passaggi, dall’erogatore iniziale fino al beneficiario finale, indicando eventuali intermediari laddove vi siano stati”. C’è, poi, “l’abbassamento delle soglie di valore oltre le quali è previsto l’obbligo di dichiarazione dei trasferimenti a 50 euro per le transazioni unitarie verso gli operatori, 500 euro per le transazioni annue verso gli operatori e 500 euro per le transazioni unitarie verso le organizzazioni”. E, ancora, “l’estensione dell’oggetto della trasparenza agli accordi che producono vantaggi anche non monetizzabili” e “l’inclusione, tra i dati da pubblicare, dell’indicazione dell’organizzazione di appartenenza dell’operatore sanitario in modo da avere un tracciamento completo”.

Ulteriore raccomandazione è “la predisposizione di un registro pubblico telematico che sia interoperabile con altri dataset e che abbia una licenza che ne permetta il riutilizzo, al fine di rendere le informazioni pubblicate adeguatamente fruibili sia dalle istituzioni che dalla società civile”. Infine, “la previsione di un aggiornamento più tempestivo delle informazioni contenute nel registro”.