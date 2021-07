Diocesi: Vittorio Veneto, esperienze estive di servizio per giovani “In time per…”

“In time per…” è il titolo del percorso, promosso da Centro missionario, Caritas e Pastorale giovanile della diocesi di Vittorio Veneto, che ha coinvolto da febbraio ad oggi una quindicina di giovani dai 16 anni in su desiderosi di mettersi in gioco per scoprire la bellezza del servizio e prepararsi a viverlo nel tempo estivo.

Si è trattato di cinque incontri di domenica pomeriggio, fatti di condivisione, amicizia, ascolto di testimonianze, riflessione personale e momenti di spiritualità. Il cammino di formazione si trasforma ora nella pratica del servizio. Dal 25 luglio al 1° agosto ad Oderzo, per ragazzi dalla 1ª alla 5ª superiore, c’è l’iniziativa “Mani che servono”: vita insieme, esperienza di servizio, riflessione e confronto.

Le mattine saranno dedicate al “servizio”: i ragazzi saranno accompagnati presso realtà significative del territorio per vivere del tempo con situazioni di fragilità come “Il Mosaico”, che accoglie persone con disabilità, Caritas e San Vincenzo, che si occupano di povertà, la cooperativa Terra Amica di inclusione sociale. Nei pomeriggi ci saranno diverse testimonianze significative di persone che dedicano la vita al prossimo, riflessioni con giochi di ruolo su temi di mondialità e attività ludico-espressive (dal teatro alla musica). Dal 2 al 9 agosto a Roma si potrà svolgere un servizio alla mensa Caritas. Dal 10 al 17 agosto, a Castel Volturno (Ce), è previsto “Cuori che battono”, dedicato ai giovani dai 16 ai 25 anni, campo residenziale e di servizio, in condivisione con alcuni dei migranti accolti nel centro di accoglienza gestito dai padri comboniani. Un campo tutto “missionario” presso una struttura residenziale autonoma esterna al centro migranti. Il programma prevede lavoro di raccolta verdura e frutta la mattina presto e poi vita d’insieme con testimonianze, visite a luoghi significativi, giochi e altre sorprese anche etnico-culturali.