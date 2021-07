Diocesi: Molfetta, l’Ac di Ruvo propone “E state in periferia”

Per il secondo anno consecutivo il Coordinamento cittadino di Azione cattolica offre alla città di Ruvo di Puglia, nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, il percorso “E state in periferia” quale occasione d’incontro e confronto culturale. Tre serate a tema rivolte a tutti i giovani e adulti coniugando linguaggi diversi ma tutti forme d’arte; libri e teatro, opere d’arte e musica d’autore. “Le associazioni parrocchiali rinnovano la scelta di animare i quartieri periferici della città per ritrovare la bellezza dello stare insieme”, spiega Katia Scarimbolo, coordinatrice Ac Ruvo di Puglia, precisando che la partecipazione è libera.

Primo appuntamento venerdì 16 luglio, alle ore 19.45 sul piazzale della parrocchia Santa Famiglia: Antonia Chiara Scardicchio, docente presso l’Università di Bari, presenterà “’La ferita che cura’ – Piccolo teatro di narrazione resiliente”.

Lunedì 19 luglio, alle ore 20, sul piazzale della parrocchia S. Giacomo Apostolo, si parlerà di arte contemporanea percorrendo un viaggio sul tema “L’arte tra incomunicabilità e comunicazione”, guidati dall’esperta di Storia dell’arte, Simonetta Berardi.

Lunedì 26 luglio, alle ore 20, sul piazzale della parrocchia Santa Lucia, spazio alla musica: “Alla ricerca della spiritualità di Franco Battiato”. Condurranno le riflessioni sui testi e le musiche dell’autore Rosanna Pellegrini, docente di letteratura italiana presso il liceo “O. Tedone”, e Vincenzo Mastropirro, flautista, docente di musica presso la scuola secondaria “R. Monterisi”. Il cantautore Luca Mele durante la serata riproporrà alcuni brani di Battiato. Anche il settore giovani di Ac ha proposto serate di riflessione e di sport tra i gruppi parrocchiali.