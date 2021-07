Istituto europeo di innovazione: sostegno a 23 progetti. Dall’Italia partecipano 6 università

L’Ue premia e sostiene l’innovazione delle università e dei partner locali. L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit) ha selezionato 23 consorzi vincitori del progetto pilota della nuova iniziativa “Innovation Capacity Building for Higher Education”. In totale saranno 135 le università e 140 organizzazioni non accademiche, di 32 Paesi, a beneficiare di finanziamenti fino a 27,5 miliardi di euro a sostegno dell’innovazione. Dall’Italia partecipano 6 università: Sant’Anna di Pisa, l’Università di Pisa, Tor Vergata e la Sapienza di Roma, l’Università di Torino e l’Università del Sannio. I consorzi selezionati sono stati invitati a “progettare piani d’azione per migliorare la loro capacità imprenditoriale e di innovazione a tutti i livelli istituzionali”, scrive la Commissione europea. “Le università hanno un ruolo fondamentale da svolgere nello sviluppo e nella crescita degli ecosistemi di innovazione locali e regionali. Questa iniziativa le aiuterà a potenziare le loro capacità imprenditoriali a tutti i livelli e a sviluppare il loro potenziale di innovazione”, ha detto la commissaria Ue per la cultura e la ricerca, Mariya Gabriel. Bruxelles sostiene che l’iniziativa promuoverà “la crescita sostenibile e l’occupazione in tutta Europa”. I progetti selezionati possono ricevere fino a 1,2 milioni di euro ciascuno e si concluderanno a luglio 2023. Un secondo bando sarà annunciato alla fine del 2021 per i progetti che partiranno nel 2022.