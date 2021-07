Cinema: il 16 e il 17 luglio la prima edizione del Tito Film Festival

Si svolgerà il 16 e il 17 luglio la prima edizione del Tito Film Festival, il primo festival della gratitudine, che quest’anno si terrà in Umbria, a Costacciaro (Pg) e avrà come madrina Claudia Gerini. Questa edizione sarà dedicata a Tito Marconi, primo presidente di Cinecittà, originario di Costacciaro. Il programma è fitto di eventi e, si legge in una nota diffusa oggi, “sarà incorniciato da magici set e parteciperanno numerosi artisti, dagli attori Francesco Pannofino a Nicola Nocella, dal regista Giulio Base all’attrice Rocío Muñoz Morales, dalla meravigliosa interprete del film ‘Pinocchio’, Maria Pia Timo fino al pluripremiato costumista di ‘Pinocchio’, Massimo Cantini Parrini”. Saranno, inoltre, presentati i risultati del contest, lanciato da Rai Cinema Channel, per il miglior corto Under 35: hanno partecipato all’iniziativa circa 150 cortometraggi. Nel Palazzo Ducale di Costacciaro si terrà inoltre la mostra fotografica “Cinecittà, oltre lo sguardo” del regista e fotografo Fabio Lovino e la Masterclass di Roberto Recchioni, sceneggiatore, disegnatore e direttore editoriale della mitica rivista Dylan Dog, titolata “La scrittura invisibile: le parole dietro le immagini”. Gli eventi potranno essere seguiti anche in diretta sul giornale online Posso.it.