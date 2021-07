Settimane Sociali: Scout d’Europa, un webinar su ambiente, lavoro e futuro

incontro on line

In preparazione alla 49esima Settimana sociale dei cattolici italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021), la Federazione degli scout d’Europa (Fse) ha organizzato per il 16 luglio (ore 20.30) un webinar di riflessione sul contributo che lo scoutismo può dare all’evento. Claudio Gentili, membro del Comitato scientifico e direttore della “La Società”. All’incontro parteciperanno anche Giuseppe Losurdo, segretario del Centro Studi dell’Associazione italiana Guide e Scout d’Europa cattolici e don Stefano Caprio, membro dello stesso Centro studi. A moderare l’evento sarà Pier Marco Trulli rappresentante presso la Cnal (Consulta aggregazioni laicali) dell’Associazione italiana Guide e Scout d’Europa cattolici. Il webinar sarà visibile sul canale You Tube degli Scout d’Europa (Fse).