A Sua Immagine: oggi percorso alla scoperta delle catacombe a Roma. Domani, diretta da Lampedusa dedicata all’accoglienza

A Sua Immagine inaugura, oggi, la nuova serie di puntate estive dedicate ai luoghi più rappresentativi legati alle origini del cristianesimo e della sua diffusione in Italia, partendo proprio da Roma e dalle catacombe dove si riunivano i primi cristiani per seppellire i propri defunti.

Dalle 15.30, su Rai Uno, la conduttrice Lorena Bianchetti percorrerà lungo la via Appia i tratti più suggestivi legati a momenti simbolici della storia del cristianesimo. Dalla testimonianza del “Domine quo vadis” luogo dove Cristo apparve a Pietro in fuga da Roma, alle catacombe di San Callisto, le più grandi e profonde dove trovarono sepoltura sei papi. Paolo Balduzzi presenterà i dipinti, in ottima conservazione, delle catacombe di San Marcellino e Pietro in un’altra zona di Roma. A seguire “Le ragioni della speranza” con mons. Dario Edoardo Viganò. Protagonista della puntata di questo sabato è Claudia Gerini. L’attrice si confronta con il tema del fraintendimento, al centro del Vangelo di domenica. In un dialogo intimo e profondo Claudia Gerini ripercorre alcuni momenti della sua carriera e della sua vita privata e familiare.

Domani, dalle 10.30, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, A Sua Immagine in diretta da Lampedusa racconterà la grande umanità degli abitanti dell’isola che da sempre hanno salvato, accolto e incluso i migranti arrivati dal mare per sfuggire a guerre e persecuzioni. Ospiti di Lorena Bianchetti: il parroco di Lampedusa don Carmelo La Magra; Paola La Rosa di Lampedusa Solidale che collabora al progetto laboratorio di memoria “La coperta di Yusuf”; Lillo Maggiore, che ha accolto a casa sua diversi migranti e ha adottato uno di loro; il comandante della Guardia Costiera, Marco Ferreri. Saranno trasmessi anche i continui moniti di Papa Francesco che scelse Lampedusa come prima tappa dei suoi viaggi pastorali e le testimonianze di chi è riuscito a salvare dall’annegamento alcuni migranti e di chi, sfuggendo alla morte, ha costruito qualcosa per sé e per gli altri. Alle 10.55, la linea passerà alla messa, trasmessa dalla chiesa Sacro Cuore di Gesù, in Santa Venerina (Ct). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.