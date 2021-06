Diocesi: Frosinone, una nuova sezione della Biblioteca dedicata ai bambini. E in estate un ciclo di laboratori per i più piccoli

Un nuovo fondo dedicato ai libri per bambini e ragazzi viene inaugurato dalla Biblioteca diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino, situata nel Seminario vescovile a Ferentino (Fr). “L’idea nasce dalla volontà di ampliare a un nuovo pubblico l’offerta della biblioteca – spiegano dalla diocesi di Frosinone –. Attualmente la sezione si compone di 1.500 volumi tra fiabe, favole, natura, avventura, storia, arte ecc. Particolare attenzione è dedicata alla multiculturalità e ai diritti umani, mentre una sezione specifica è dedicata alla religione, con libri di storie dei santi, bibbie per bambini, il Vangelo raccontato ai ragazzi, volumi dedicati alle religioni”. A questa nuova opportunità culturale, pensata per i ragazzi del territorio e per le loro famiglie, si uniscono dei progetti concreti della Biblioteca diocesana, che aprirà le porte alle scuole ma anche ai singoli piccoli lettori. Dal 23 giugno al 14 luglio, tutti i mercoledì si svolgeranno nel giardino della Biblioteca dei laboratori didattici rivolti a bambini dai 6 ai 10 anni, gratuiti su prenotazione. Aggiungono dalla diocesi: “I partecipanti potranno visitare la biblioteca, che offre un servizio gratuito di consultazione e prestito. Potranno iscriversi alla biblioteca, che rilascerà loro la tessera junior. Inoltre, potranno, attraverso tecniche pittoriche varie, costruire libri illustrandone il contenuto e la copertina”. “L’obiettivo ultimo è leggere, creare, discutere, incontrarsi e soprattutto vivere la biblioteca come un crocevia di esperienze”, concludono.