Diocesi: Pavia, arrivata l’immagine della Madonna della Medaglia miracolosa. Mons. Sanguineti, “ricorriamo con fiducia a Maria”

“In questo tempo, nel quale si manifestano le cicatrici profonde della pandemia dalla quale stiamo uscendo, con la crescita di tante povertà tra noi – socio-economiche, familiari, relazionali, psicologiche, spirituali – ricorriamo con fiducia a Maria”. Lo ha detto il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, nell’omelia pronunciata stamani in cattedrale durante la messa votiva della Beata Vergine Maria celebrata per rivolgere una preghiera sentita alla Madonna della Medaglia Miracolosa, giunta per iniziativa del Gruppo Volontariato Vincenziano. “Preghiamo la Vergine nelle famiglie, con i nostri bambini, perché li custodisca e preservi la loro purezza di cuore, e rendiamoci disponibili ai fratelli e alle sorelle che soffrono, che sono soli, che vivono disagi e difficoltà, come ha fatto santa Caterina Labouré”.

Il presule ha poi ricordato che la santa, “dopo il suo eccezionale incontro con l’Immacolata, trascorse una vita di silenzio e umiltà, in lunghi anni di servizio ai poveri di un ospizio della zona est di Parigi, e soltanto dopo la sua morte, le sue consorelle seppero che era stata lei a vedere la Madonna e a ricevere l’incarico di diffondere la devozione alla Medaglia Miracolosa”. “Grande nell’umiltà e nell’amore, come Maria: così possiamo essere anche noi!”.

Numerosi i fedeli che hanno partecipato alla celebrazione e raccogliersi in preghiera. Al termine della messa, il vescovo, accompagnato dai canonici, ha voluto recitare davanti all’effige della Madonna della Medaglia Miracolosa la preghiera che Papa Giovanni Paolo II recitò a Parigi nel 1980.