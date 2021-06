Diocesi: Torino, il 21 giugno mons. Nosiglia presiede la messa in ricordo di mons. Mario Operti

Nel ricorrenza del 20° anniversario della morte, la diocesi di Torino ricorderà lunedì 21 giugno mons. Mario Operti, sacerdote impegnato a lungo nella Pastorale sociale e del lavoro anche a livello nazionale. Alle 18, nel santuario della Consolata, l’arcivescovo Cesare Nosiglia presiederà una messa in suffragio.

Fautore del Progetto Policoro, programma di sviluppo sociale promosso dalla Cei, mons. Operti nel 2000 era stato nominato provicario per la Pastorale dall’allora arcivescovo di Torino, mons. Severino Poletto.

A mons. Operti è dedicata l’omonima Fondazione, nata nel 2004 a Torino. Attraverso la realizzazione e l’appoggio di iniziative che riguardano tematiche di importante impatto sociale, quali la casa, il lavoro, l’educazione e l’orientamento e un certo modo di intendere la finanza e il credito, la Fondazione Don Mario Operti opera per fornire gli strumenti e l’accompagnamento per avviare le persone verso una piena autonomia, superando la mera assistenza economica, propria della solidarietà passiva, per sviluppare azioni di solidarietà attiva.