Martedì 29 giugno, alle ore 18,30, presso la basilica-cattedrale di Urbino mons. Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, presiederà la santa messa ad apertura del Sinodo diocesano “Insieme… al soffio dello spirito”. Per ottemperare ai protocolli Covid potranno partecipare solo i delegati del Sinodo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Facebook sul canale diocesano Pillole di Spiritualità.