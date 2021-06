Associazioni: Azione cattolica, eletta la nuova Presidenza nazionale

“Il rinnovo delle cariche istituzionali dell’Azione cattolica italiana è frutto di un lungo processo di partecipazione democratica che vede coinvolte le associazioni parrocchiali, diocesane e i consigli regionali di tutt’Italia”. Lo ricorda una nota dell’associazione, diffusa oggi.

Così, dopo che il Consiglio permanente della Cei, lo scorso 27 maggio, ha nominato Giuseppe Notarstefano presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana per il triennio 2021-2024 sulla base di una terna di nomi presentata dal Consiglio nazionale di Ac, “lo stesso Consiglio, sabato 19 giugno, ha eletto la nuova Presidenza nazionale che risulta così composta: Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale (diocesi di Palermo); Anna Maria Bongio, responsabile nazionale Acr (diocesi di Como); Lorenzo Zardi, vicepresidente per il settore Giovani (diocesi di Imola); Emanuela Gitto, vicepresidente per il settore Giovani (diocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela); Paola Frattini, vicepresidente per il settore Adulti (diocesi di Fiesole); Michele Tridente, segretario generale (diocesi di Tursi-Lagonegro); Lucio Turra, amministratore nazionale (diocesi di Vicenza)”. Alla Presidenza appena eletta, si aggiungono i segretari dei movimenti, già eletti precedentemente dai loro Congressi nazionali e ratificati dal Consiglio, che sono Lorenzo Pellegrino, segretario nazionale Msac (diocesi di Otranto) e Tommaso Marino, segretario nazionale Mlac (diocesi di Torino).