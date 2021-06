Diocesi: Bologna, il card. Zuppi presiederà la preghiera ecumenica “Morire di speranza”

L’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, presiederà la preghiera ecumenica “Morire di speranza”, lunedì 21 giugno, alle 19, nella basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, nell’ambito della Giornata mondiale del rifugiato. L’iniziativa, in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l’Europa, è proposta dalla Comunità di Sant’Egidio e dall’Ufficio diocesano Migrantes, Caritas diocesana, Cooperativa sociale DoMani e Acli Bologna. Alla preghiera, durante la quale saranno ricordati i nomi e le storie di chi è morto nel viaggio, parteciperanno comunità e associazioni di immigrati, rifugiati e organizzazioni di volontariato.

Martedì 22, alle 19, il card. Zuppi presiederà in cattedrale la messa in memoria di San Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei. Alle 21, nel chiostro di San Domenico, parteciperà insieme a don Maurizio Marcheselli, vicario episcopale per la Cultura, all’incontro “A tavola con San Domenico. Ri-trovarsi a tavola”, nell’ambito del Giubileo domenicano. Da giovedì 24 a domenica 27 giugno l’arcivescovo sarà in visita pastorale nella Zona di Cento. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.