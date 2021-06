Diocesi: Pavia, dal 26 giugno torna il Festival del Carmine

Dal 26 giugno il Festival del Carmine riparte con lo scopo di animare ben 13 serate in una delle piazze più belle di Pavia, con il sagrato e la facciata della chiesa di Santa Maria del Carmine come palcoscenico d’eccezione. Ma non solo, perché, come sempre, a fare da sfondo all’intera manifestazione è la devozione alla Madonna del Carmine, vera protagonista del mese di luglio.

Il parroco, don Daniele Baldi, è contento di ascoltare musica e di tornare a pregare e sentirsi comunità. Vero fulcro della manifestazione, infatti, è la devozione: “Festeggiamo la nostra Madonna del Carmine, il 16 di luglio, con il ricordo liturgico di Maria Regina del Monte Carmelo e con le consuete celebrazioni, la benedizione e la consegna degli scapolari. Vorremmo poi riproporre, per la sera del 16 luglio, l’Inno Akathistos per la Madre di Dio in forma solenne”, dice il sacerdote, come si legge sul sito de “Il Ticino”, il settimanale diocesano. Il ricordo e la devozione a Maria proseguiranno anche la domenica successiva, 18 luglio, con la celebrazione della Santa Messa delle 10.30 che sarà presieduta da mons. Enrico de Scalzi; per tutto il giorno, inoltre, in piazza del Carmine ci saranno i Madonnari di Curtatone (Mantova).