Rifugiati: diocesi Crotone, domani si presenta il progetto “Apri” di Caritas italiana

Un momento di riflessione e di condivisione per ricordare l’approvazione nel 1951 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo organizza la Caritas di Crotone, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, domani, domenica 20 giugno, in collaborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes.

Sarà presentato, per l’occasione, il progetto “Apri” promosso da Caritas italiana; progetto che mira a promuovere, attraverso una serie di attività territoriali, l’accoglienza di migranti in parrocchie, istituti religiosi e appartamenti privati con la presenza fondamentale di famiglie tutor italiane per il supporto all’integrazione e all’inclusione socio-lavorativa degli stessi. L’appuntamento è per domani, alle 17.30, nella rettoria dell’Immacolata, a Crotone. Dopo la presentazione della giornata da parte del direttore della Caritas diocesana, don Rino Le Pera, seguiranno i saluti istituzionali e gli interventi da parte di Valeria Mele, tutor del progetto “Apri” di Caritas italiana, e di Ramzi Labidi, responsabile diocesano del progetto. Seguiranno due testimonianze locali da parte di una famiglia tutor e un beneficiario. Concluderà suor Loredana Pisani, direttrice dell’Ufficio diocesano Migrantes.