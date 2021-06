Diocesi: Udine, domani l’ordinazione di due nuovi diaconi permanenti

Domani, domenica 20 giugno, alle 16.30 in cattedrale a Udine, si terrà la solenne celebrazione con l’ordinazione di due nuovi diaconi permanenti. Sarà presieduta dall’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato.

Si tratta di Guglielmo Cocco, 59 anni, medico a Udine, la cui chiamata al diaconato affonda le radici nei tanti anni nel Cammino neocatecumenale. “Ma questa chiamata si è manifestata più chiaramente nella partecipazione attiva alla vita parrocchiale – ha spiegato al settimanale diocesano La Vita Cattolica –, dapprima cercando di aiutare il parroco e poi quando ci siamo trovati, per un periodo, del tutto senza parroco”. Cocco è responsabile del Coordinamento diocesano “Persona, famiglia e vita”.

Paolo Comelli, 50 anni, proviene dalla parrocchia di Godia. Sposato con Annalisa, è padre di tre figlie. “La chiamata al diaconato è diventata per me un bel fuoco nel 2010, quando facevo catechismo nella parrocchia di Godia – ha raccontato sempre al settimanale diocesano –. All’inizio pensavo che questa chiamata fosse un’emozione passeggera; più i giorni passavano e più sentivo crescere questo fuoco”.