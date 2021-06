Parlamento europeo: nasce il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo “che promuove o difende i principi fondamentali dell’Ue”

Daphne Caruana Galizia (foto SIR/Parlamento europeo)

Nasce il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, per mettere in evidenza ogni anno “il giornalismo eccezionale che promuove o difende i principi e i valori fondamentali dell’Ue, come la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e i diritti umani”. Il premio porta il timbro del Parlamento europeo, che vuole così “rendere omaggio” alla giornalista investigativa e blogger maltese assassinata nell’ottobre 2017. Sarà aperto a singoli giornalisti o a team di professionisti di qualsiasi nazionalità che raccontano approfondimenti “pubblicati o trasmessi da un media con sede in uno dei 27 Stati membri dell’Ue”. A scegliere il vincitore una giuria indipendente composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 Paesi dell’Ue, nonché da rappresentanti delle principali associazioni giornalistiche europee. Al premiato saranno destinati 20mila euro, dimostrazione del “forte sostegno del Parlamento europeo al giornalismo investigativo e alla protezione dei giornalisti di tutto il mondo”. Il lancio del premio avverrà martedì 22 giugno alle 14, con gli interventi di Matthew Caruana Galizia, uno dei figli di Daphne Caruana, l’eurodeputato David Casa ed Heidi Hautala, vicepresidente del Parlamento europeo.