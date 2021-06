Diocesi: Trento, chiude il bilancio 2020 con una perdita di 592.037 euro

Il bilancio 2020 dall’arcidiocesi di Trento si chiude con una perdita di 592.037 euro, superiore a quella registrata nell’esercizio precedente (433.569 euro). Lo comunica la stessa arcidiocesi, rendendo noto, per il quarto anno consecutivo, il bilancio proprio e di altri sette enti afferenti. L’andamento è influenzato, tra l’altro, dalla sensibile contrazione nel 2020 dei ricavi finanziari (‐ 1.569.350 euro), “a seguito della crisi indotta dall’emergenza sanitaria”. Sul versante patrimoniale, le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, rappresentano l’83% del totale attivo di 108.865.372 euro e sono dovute per 36,5 milioni (-2% rispetto al 2019) a terreni e fabbricati strumentali e per 23,7 milioni (-9%) a terreni e fabbricati non strumentali. Le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari a 28,5 milioni (-2%). All’interno di questa quota, poco più di 27 milioni sono relativi al 21,7% del capitale dell’Istituto di sviluppo atesino (Isa), istituito nel 1929.

Il patrimonio netto dell’arcidiocesi si attesta a 75,9 milioni di euro, in calo, come detto, dell’1% (- 592.037 euro) rispetto al 2019 per la perdita d’esercizio 2020.

I ricavi totali pari a 11.241.446 euro diminuiscono di 1.200.412 euro (- 9,6%) per via, in particolare, della contrazione di 1.569.350 euro dei ricavi finanziari che ammontano a 1.028.154 euro e rappresentano il 9,1% dei ricavi totali. I contributi da privati ed enti il 31,1%; i contributi ricevuti dalla Cei (con una crescita legata all’emergenza Covid) rappresentano il 27%; i ricavi della gestione del patrimonio immobiliare (affitti, recuperi di spese e plusvalenze da cessione) il 18,6%; le tasse diocesane e le entrate da attività pastorali il 3,3%; i contributi pubblici su immobili il 7,4%.

I costi complessivi sono pari ad 11.833.483 euro, in diminuzione di 1.041.943 euro (‐8,3%) rispetto all’esercizio precedente. Il costo del lavoro rappresenta il 25,3% dei costi “effettivi” totali.