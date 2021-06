Diocesi: Campobasso-Bojano, partono il 25 giugno le iniziative di “Ora viene il bello”

Prenderanno il via venerdì 25 giugno, nella diocesi di Campobasso-Bojano, le iniziative nell’ambito di “Ora viene il bello”, il progetto promosso dall’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei per risvegliare la speranza nel nostro Paese, lavorando con le esperienze dei territori capaci di far sentire ogni uomo e donna ospitati da comunità che sanno ascoltare, accompagnare e generare sogni e speranze.

Il primo appuntamento in programma sarà dedicato alla figura di Celestino V con un momento di accoglienza a Sant’Angelo Limosano la sera del 25 giugno che precederà, il giorno successivo, la camminata con riflessioni sulla vita di Celestino V da Sant’Angelo a Faifoli dove si svolgerà un incontro su “Lo sport abbatte i muri” organizzato dall’Associazione dei Benemeriti e medagliati dello sport.

A settembre, invece, sarà rilanciata l’esperienza del cammino dell’acqua con tre tappe nei giorni 10, 11 e 12; presentazione al santuario della Libera il 16 luglio nell’ambito dell’incontro con le realtà locali del Geie Eurelations partner del progetto di cooperazione territoriale Interfide.

Per venerdì 20 e sabato 21 agosto l’invito è a vivere un’esperienza da Macchiagodena alla basilica minore della Madonna Addolorata di Castelpetroso passando per Santa Maria del Molise, Carpinone e Castelpetroso paese, inclusa la frazione di Guasto.

Inoltre, nell’area del Fortore, il 29 agosto e il 4 settembre verranno proposte esperienze nelle comunità di Pietracatella, Macchia Valfortore e Sant’Elia a Pianisi per conoscere le bellezze dei luoghi e vivere momenti di riflessione e di convivialità nei luoghi di padre Pio e di padre Raffaele.