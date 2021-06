Società: Acri, venerdì 25 giugno l’evento online “Mobilità umana. I racconti delle migrazioni”

Venerdì 25 giugno, ore 10,30, si tiene l’evento online “Mobilità umana. I racconti delle migrazioni”, organizzato da Acri per presentare la terza edizione del “Progetto migranti”. Si tratta di un’iniziativa sostenuta da 14 Fondazioni associate, che contribuisce a rafforzare le attività di soccorso nel Mediterraneo centrale, i corridoi umanitari e l’assistenza sanitaria e giuridica ai migranti transitanti.

Modera Marianna Aprile, con Giorgio Righetti, direttore generale di Acri, Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranée, Elena Rozzi, coordinatrice del progetto “Pagella in tasca” di Intersos, Giulia Spagna, rappresentante Paese Italia e capo programma regione Europa Drc; intervengono Annalisa Camilli, giornalista a Internazionale, Maurizio Ambrosini, sociologo delle migrazioni, Laila Wadia, scrittrice, Chiara Cardoletti, rappresentante per l’Italia, Santa Sede e San Marino a Unhcr.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming. È necessaria la registrazione a questo link: https://it.surveymonkey.com/r/mobilita_umana. Verrà inviato il link per seguire l’evento.