Diocesi: Castellaneta, lunedì a Laterza presentazione della riapertura della chiesa di San Lorenzo dopo i restauri

Dopo gli interventi di tutela e valorizzazione, la chiesa di San Lorenzo Martire in Laterza verrà riaperta ai fedeli. Per presentare l’evento, lunedì 21 giugno, alle 11, avrà luogo una conferenza stampa proprio nell’edificio di culto che è stato oggetto di un’accurata opera di restauro e consolidamento della facciata principale e delle coperture sottoposte ad un trattamento di impermeabilizzazione. I lavori di tutela e valorizzazione di questo importante bene storico per la diocesi di Castellaneta e la città di Laterza – sottolinea una nota – sono stati resi possibili attingendo ai fondi dell’8xmille destinato dai contribuenti alla Chiesa cattolica.

Alla conferenza stampa porteranno i saluti mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta, don Franco Conte, parroco di San Lorenzo M., Franco Frigiola, sindaco di Laterza, il consigliere regionale Gianfranco Lopane e Angelo Raguso, funzionario della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo. Seguiranno gli interventi dell’architetto Toni Gallitelli, direttore dei lavori, dell’ingegner Antonello Pagliuca, consulente scientifico della Commissione diocesana per l’Arte sacra e i beni culturali ecclesiastici. Le conclusioni saranno affidate a don Domenico L. Giacovelli, direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali e l’edilizia di culto.