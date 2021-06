Diocesi Savona, mercoledì 23 giugno una messa in suffragio di don Boagno, primo delegato vescovile per le Confraternite, nel 30° della scomparsa

Il 23 giugno ricorrerà il 30° anniversario della scomparsa di “don Gusto” Boagno che fu il primo delegato vescovile per le Confraternite e fra i promotori del Priorato diocesano di Savona-Noli. Domani, domenica 20 giugno, alle 11.15, la confraternita di sant’Anna in Cadibona promuove una messa in suffragio nella chiesa di san Giacomo in Montemoro dove don Boagno fu a lungo parroco. “La memoria di questo buon sacerdote è ancora viva nella mente di molti che lo ricordano sempre vicino alle persone, in particolare ai malati -spiegano dal Priorato diocesano – e al mondo delle Confraternite”.