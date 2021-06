Diocesi: mons. Roncari nuovo vescovo Grosseto. Card. Betori, “la decisione del Santo Padre è nella linea della sempre maggiore collaborazione tra le Chiese toscane”

“Esprimo, accompagnandolo con la preghiera, il mio augurio e la mia vicinanza a mons. Giovanni Roncari, di cui è sempre vivo il ricordo nella nostra arcidiocesi a cui ha dedicato tanta parte della sua azione apostolica, da ultimo come amato vicario episcopale per il clero. La decisione del Santo Padre è nella linea della sempre maggiore collaborazione tra le diocesi della regione, che in questo caso prende la forma dell’unione ‘in persona episcopi’, ma che come orientamento generale deve dare forma a tutta l’azione pastorale delle Chiese toscane”. È il commento del cardinale arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, alla nomina oggi, da parte di Papa Francesco, di mons. Giuseppe Roncari come vescovo di Grosseto. Il Pontefice ha unito in persona Episcopi le diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e Grosseto.