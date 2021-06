Papa Francesco: diventa venerabile Robert Schuman, “padre” dell’Unione europea

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi a promulgare il decreto che riconosce le virtù eroiche del servo di Dio Robert Schuman, fedele laico e soprattutto “padre” dell’Unione europea, nato il 29 giugno 1886 a Clausen (Lussemburgo) e morto a Scy-Chazelles (Francia) il 4 settembre 1963. La notizia diffusa oggi, dopo che il Pontefice ha ricevuto in udienza il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione.

Dal Papa l’autorizzazione anche a promulgare i decreti che riconoscono il miracolo attribuito all’intercessione del venerabile servo di Dio Giovanni Filippo Jeningen, sacerdote professo della Compagnia di Gesù; nato il 5 gennaio 1642 a Eichstätt (Germania) e morto a Ellwangen (Germania) l’8 febbraio 1704. Riconosciuto anche il martirio delle serve di Dio Paschalina Jahn (al secolo Maria Maddalena) e 9 compagne, religiose professe della Congregazione delle Suore di Santa Elisabetta, uccise, in odio alla fede, in Polonia, nel 1945. Poi, da Papa Francesco l’autorizzazione a promulgare i decreti che riconoscono le virtù eroiche del servo di Dio Severino Fabriani, sacerdote diocesano, fondatore della Congregazione delle “Figlie della Provvidenza per le Sordomute”; nato il 7 gennaio 1792 a Spilamberto (Italia) e morto a Modena (Italia) il 27 agosto 1849; le virtù eroiche della serva di Dio Angela Rosa Godecka, fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore del Cuore Immacolato di Maria; nata il 13 settembre 1861 a Korczew nad Wołgą (Russia) e morta a Częstochowa (Polonia) il 13 ottobre 1937; le virtù eroiche della serva di Dio Orsola Donati, religiosa professa della Congregazione delle Suore Minime dell’Addolorata; nata il 22 ottobre 1849 ad Anzola dell’Emilia (Italia) e morta a Budrie di San Giovanni in Persiceto (Italia) l’8 aprile 1935; le virtù eroiche della serva di Dio Maria Stella di Gesù (al secolo Maria Aurelia Iglesias Fidalgo), suora professa della Congregazione delle Religiose di Maria Immacolata; nata il 12 aprile 1899 a Colunga (Spagna) e morta a Granada (Spagna) il 24 novembre 1982.