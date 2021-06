Cinema: Castiglione del Lago, talk con le scuole grazie al progetto “Immagina, Impara”

Grande successo di pubblico per Castiglione Cinema che torna nella sua sede storica sulle sponde del Trasimeno. La serata di ieri è iniziata in piazza Mazzini con il talk che ha visto protagoniste le scuole del territorio con il progetto “Immagina, Impara” realizzato nell’ambito del Piano nazionale cinema per la scuola di Miur e Mic in collaborazione con la Cooperativa Lagodarte e la Fondazione Ente dello Spettacolo. “Siamo felici di essere tornati in questo splendido borgo tra i più belli d’Italia per la quarta edizione di Castiglione Cinema 2021 -Rdc Incontra – ha ricordato mons. Davide Milani, presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo -. Abbiamo realizzato un festival della resistenza. C’è una tradizione che stiamo costruendo in questo territorio e vogliamo continuare ad investire energie e risorse sul cinema favorendo la dimensione dell’incontro e dello stare insieme. Vogliamo che la cultura sia un elemento in grado di unire e capace di farci ripartire anche in un momento così difficile”.

Poi, ad animare il pubblico accorso in piazza la coppia nel lavoro e nella vita formata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo intervistati dal giornalista e critico cinematografico del Corriere della Sera, Paolo Baldini. La serata si è conclusa nella suggestiva Rocca del Leone dove il giornalista e critico della Rivista del Cinematografo Valerio Sammarco ha intervistato il regista Francesco Bruni parlando del suo percorso artistico, della sua vita e del suo ultimo film, “Cosa sarà”, con cui si è deciso di intitolare la quarta edizione di RdC incontra e che è stato proiettato sul grande schermo al termine del talk.