Chiese orientali: mons. Selim Jean Sfeir eletto arcivescovo di Cipro dei Maroniti

Il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale di Antiochia dei Maroniti ha eletto arcivescovo di Cipro dei Maroniti il corepiscopo, mons. Selim Jean Sfeir, attualmente amministratore patriarcale della medesima circoscrizione, al quale il Papa aveva concesso il suo assenso.

Selim Jean Sfeir è nato il 2 settembre 1958 a Keserwan, in Libano. Dopo gli studi nel Seminario patriarcale di Ghazir, è stato ordinato sacerdote il 22 maggio 1988 per il vicariato patriarcale di Sarba. Ha conseguito la licenza in Teologia all’Università Saint Esprit di Kasklik, in Libano, in Diritto canonico orientale al Pontificio Istituto Orientale a Roma e il dottorato in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense. È stato vicario e poi parroco in Libano e a Cipro, oltre che vicario giudiziale e presidente del Tribunale dell’arcieparchia Maronita di Cipro. Dall’ottobre 2020 è stato nominato amministratore patriarcale della medesima circoscrizione. Ha curato alcune pubblicazioni. Parla l’arabo, il francese, l’italiano, l’inglese e il greco moderno.