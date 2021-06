Laudato si’: Masci, il 21 giugno confronto con due esponenti del Movimento cattolico mondiale per il clima

Si svolgerà, lunedì 21 giugno, alle 21, per la serie Mascincontri (incontri e dibattiti online organizzati dal Movimento adulti scout cattolici italiani – Masci) il webinar dal titolo “Sulla strada della Laudato si’ insieme a Francesco”. L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube del Masci (aperto a tutti gli interessati e accessibile anche dal sito www.masci.it). Al webinar interverranno due esponenti del Movimento cattolico mondiale per il clima: Cecilia Dall’Oglio, direttrice associato programmi europei, e Antonio Caschetto, coordinatore programmi Italia e circoli Laudato si’. Inoltre parteciperanno adulti scout del Masci presenti a eventi formativi sul tema.

L’evento si inquadra in una serie di iniziative che da tempo il Masci sta realizzando per la concreta attuazione dell’ecologia integrale lanciata da Papa Francesco, sia sul versante della formazione sia su quello del servizio concreto rivolto alla cura del Creato e della sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.