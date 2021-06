Disturbi dell’apprendimento: Acli Caserta, tre incontri con esperti per essere vicini a bambini e genitori

I disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) interessano oramai un numero consistente di bambini ed una parte rilevante di alunni. In ambito medico-legale, amministrativo e giudiziario, i Dsa vengono troppo genericamente liquidati come non invalidanti, oppure, al contrario, si pretende un automatismo tra diagnosi di Dsa e diritto alla indennità di frequenza ed al riconoscimento dell’eventuale disabilità. Approcci errati con i soggetti che lamentano disturbi nell’apprendimento possono ingenerare aspettative non appagabili, oppure concretizzare un deficit di protezione. Il crescente interesse, che si è creato in questi anni sull’argomento, e la rilevante domanda di attenzione che viene posta agli sportelli del Patronato Acli esigono un approfondimento che consenta di fornire a tutti gli operatori e collaboratori dei nostri sportelli gli opportuni strumenti per una corretta informazione con i genitori ed il bambino che lamenta disturbi di apprendimento, per una ponderata promozione delle giuste istanze di tutela assistenziale, previdenziale ed amministrativa e per un valido orientamento verso strutture ed esperti che possono coadiuvare la famiglia nell’affrontare le incertezze.

Le Acli ed il Patronato Acli di Caserta hanno, pertanto, programmato un percorso di comprensione con esperti del settore in grado di comunicare i vari aspetti dei disturbi di apprendimento: psicologici, medico-legali e giuridici. Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire elementi per l’individuazione di opportunità e sostegno.

Il percorso si realizzerà in tre momenti di approfondimento. Il primo appuntamento sarà realizzato giovedì 24 giugno 2021, alle ore 14,30, con la Valentina D’Errico psicologa ed esperta di Dsa. Per poter partecipare è possibile scrivere a caserta@acli.it.