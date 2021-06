Diocesi: Vallo della Lucania, oggi messa per 10° anniversario ordinazione episcopale di mons. Miniero

La comunità diocesana di Vallo della Lucania celebra, oggi, il decimo anniversario di ordinazione episcopale e il trentanovesimo anniversario di ordinazione presbiterale del vescovo, mons. Ciro Miniero. Per tale lieta circostanza si terrà, alle 10.30, in cattedrale una solenne concelebrazione eucaristica. A causa delle restrizioni per la pandemia l’accesso alla celebrazione è consentito solo alle persone munite di pass. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva da Set Scelza Edizioni televisive canale 669 digitale terrestre, in streaming tv su www.settv.it o sulla pagina Facebook Set Tv.