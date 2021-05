Famiglia: Università Salesiana, domani il webinar “Edu-Care alla genitorialità”

Cosa significa crescere come genitori, iniziando dai bisogni educativi dei figli? A questa domanda cercherà di rispondere il webinar dal titolo: “Edu-Care alla genitorialità”, promosso dall’Istituto di psicologia della Pontificia Università Salesiana di Roma domani (dalle ore 18 alle 19.30). “Il webinar – riferisce l’agenzia salesiana Ans – sarà un’occasione per riflettere per tutti i genitori, psicologi ed educatori che desiderano orientarsi tra tanti dubbi e luoghi comuni, tra le tante certezze e incertezze del proprio compito educativo ed hanno voglia di mettersi in discussione, osservarsi e crescere insieme e al fianco dei loro figli”. Durante l’incontro sarà presentata la nuova pubblicazione dal titolo: “EduCare alla genitorialità. Manuale operativo ad uso formativo e auto-formativo per potenziare e sostenere le competenze genitoriali” di Marco Maggi e Alessandro Ricci, edito da Franco Angeli. Tra i relatori, moderati da don Zbigniew Formella, direttore dell’Istituto di psicologia dell’Università Pontificia Salesiana, ci saranno Emma Ciccarelli, vicepresidente del Forum nazionale delle famiglie, Raffaele Mastromarino, dell’Istituto di psicologia dell’Università Pontificia Salesiana, Alessandro Ricci, dell’Università Pontificia Salesiana, e Marco Maggi, consulente educativo. Il webinar può essere seguito collegandosi al canale YouTube “Ups Istituto Psicologia” o alla pagina Facebook “Istituto di Psicologia Università Pontificia Salesiana”.