Papa Francesco: Giornata migrante e rifugiato, “siamo tanti granelli di sabbia, insieme possiamo formare una spiaggia bellissima””

“È un invito rivolto a tutti, perché ci impegniamo a restaurare la nostra famiglia umana”. Così il Papa, nel video inedito sulla prossima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, proiettato per la prima volta oggi in Sala stampa vaticana in occasione della presentazione del messaggio. “Siamo come tanti granelli di sabbia, tutti diversi e unici ma che insieme possono formare una spiaggia bellissima, una vera opera d’arte”, l’immagine scelta dal Papa: “Siamo tutti nella stessa barca, e siamo chiamati ad impegnarci affinché non ci siano più muri che ci separano, affinché non ci siano più gli altri, ma solo un noi grande come l’intera umanità”.