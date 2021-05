Eutanasia: Mascincontri, domani un confronto su “Il senso della vita”

Si parlerà di libertà, eutanasia, nuove famiglie, venerdì 7 maggio, alle 21, nell’ambito del Mascincontri, uno spazio virtuale YouTube che ospita incontri sull’etica, in collaborazione con Retinopera. I protagonisti del confronto saranno l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e il sociologo e politico Luigi Manconi.

Entrambi presenteranno i loro due punti di vista, che restano distanti su molte problematiche, ma potrebbero convergere nel profilo di un nuovo umanesimo, all’insegna di un “noi” solidale, nella prospettiva di una cittadinanza universale. Lo testimonia Luigi Manconi, quando rileva che “l’umanesimo non ha fallito perché ateo, ma perché non ha realizzato il suo fondamento costitutivo. Ovvero il rispetto incondizionato dell’umano”. Ribatte mons. Paglia: “Se la nostra vita è sempre mortale, abbiamo la speranza che non lo sia il mistero di amore in cui essa risiede”.

Il volume dal quale trae spunto il confronto è “Il senso della vita. Conversazioni tra un religioso e un pococredente”, appena uscito per Giulio Einaudi Editore. L’incontro segue una serie di riflessioni ospitate sul canale Masci, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, caratterizzato dal dialogo fra credenti e non credenti soprattutto alla luce dell’impegno nella solidarietà.