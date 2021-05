Vaccini: Dujarric (portavoce segretario generale Onu), “bene annuncio Stati Uniti su brevetti, nessuno di noi sarà al sicuro dal virus finché non saremo tutti al sicuro”

“Il segretario generale accoglie con favore il sostegno senza precedenti del governo degli Stati Uniti per la sospensione dei brevetti per quanto riguarda i vaccini Covid-19, annunciato ieri”. Lo afferma, in una nota, Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale dell’Onu, António Guterres.

Questo, aggiunge, “apre l’opportunità per i produttori di vaccini di condividere la conoscenza e la tecnologia che consentiranno l’effettiva espansione dei vaccini prodotti localmente e potranno aumentare in modo significativo la fornitura a ‘Covax facility’. Dobbiamo anche garantire che i Paesi dispongano dei materiali necessari per produrre questi vaccini”.

Dujarric conclude: “Siamo tutti d’accordo: nessuno di noi sarà al sicuro dal virus finché non saremo tutti al sicuro”.