Papa Francesco: “on line” il Consiglio di cardinali, prossima riunione a giugno

Oggi pomeriggio alle ore 16 ha avuto luogo un incontro del Consiglio dei Cardinali, che si è svolto online per via della situazione sanitaria. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. Dai rispettivi paesi di residenza si sono collegati i cardinali Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley, Oswald Gracias, e Fridolin Ambongo Besungu, , mentre dal Vaticano si sono connessi i cardinali Pietro Parolin e Giuseppe Bertello e il segretario del Consiglio,mons. Marco Mellino. Il Papa ha seguito i lavori, collegandosi da Casa Santa Marta. “Durante l’incontro, dopo il saluto di Papa Francesco – si legge nel comunicato – sono stati discussi alcuni temi di ordine corrente, ciascun cardinale descrivendo anche la situazione della propria regione, le conseguenze economiche e sociali della pandemia e l’impegno della Chiesa a favore della salute, della ripresa economica e il sostegno offerto ai più bisognosi”. Successivamente – informa la sala stampa vaticana – i membri del Consiglio hanno discusso la metodologia di lavoro che dovrà essere implementata per la revisione e correzione di alcuni testi normativi a seguito della futura entrata in vigore della prossima Costituzione Apostolica, così come delle ulteriori prospettive aperte dal testo in elaborazione.

Il prossimo incontro è fissato per il mese di giugno.