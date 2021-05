Diocesi: Trapani, il vescovo Fragnelli ordina sacerdote il francescano conventuale Néstor Livera Pérez

Sabato 8 maggio, alle 17.30, nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Trapani, per l’imposizione delle mani e la preghiera del vescovo Pietro Maria Fragnelli verrà ordinato presbitero Fra’ Néstor Livera Pérez, francescano conventuale originario del Messico.

Da un paio di anni fa parte della fraternità religiosa conventuale trapanese. Quello di sabato sarà il primo momento di un periodo particolarmente intenso per la comunità diocesana di Trapani che vivrà altre tre ordinazioni presbiterali: quella di Angelo Daniele Orlando il 23 maggio; del carmelitano Salvatore Asta il 5 giugno e del diacono Roberto D’Aleo il 26 giugno.

Fra Néstor Livera Pérez, 36 anni, messicano, è laureato in Economia. Poi, l’ingresso tra i francescani. “È stato alla fine dei miei studi universitari in economia , quando avevo 23 anni, che decisi di entrare nel seminario dei Frati Minori Conventuali in Città del Messico e cominciare così il mio cammino formativo, fu allora che ho conosciuto i frati siciliani che avevano cominciato il nostro ordine in Messico”. Il 17 settembre 2017 il frate ha emesso i voti solenni nella provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali, mentre a Enna l’ordinazione diaconale, dalle mani di mons. Rosario Gisana, il 10 febbraio 2018.