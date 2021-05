Papa Francesco: agli argentini, “ricordatevi di tutto quello che la Madonna di Lujàn ha fatto nella nostra patria”

“Desidero stare vicino a voi venerdì 7, nelle veglie, dove tutti voi vescovi vi riunirete per recitare il Rosario per la salute del popolo argentino. Da qui vi accompagno”. Lo dice il Papa, nel videomessaggio – in spagnolo – inviato al popolo argentino alla vigilia della Festività di Nostra Signora di Luján, patrona dell’Argentina, che si celebra l’8 maggio.”E anche sabato 8, quando ci sarà il collegamento con il Rosario dal santuario che si terrà quel giorno alle 13 e alle 19 con la messa del cambio di mantello”, prosegue Francesco: “In quella messa so che sarete convocati per preparare insieme il novenario del 2030 per celebrare i 400 anni del miracolo. È un cammino molto lungo, ma che passa rapidamente, ma bisogna farlo. Un cammino di memoria di ciò che la Vergine fece lì, volle rimanere lì. Un cammino di memoria, di tanti anni e anni di pellegrinaggi, di ricerche, di miracoli, di figlie e figli che camminano per vedere la madre”. “Che in questo incontro la memoria sia la vostra guida, perché una memoria forte garantisce un futuro sicuro”, l’augurio di Francesco: “Ricordatevi tutto quello che la Vergine ha fatto nella nostra patria. Lasciatevi

accompagnare da Lei e accompagnatela nel suo cammino”.