Una messa per ricordare le vittime del Covid-19 e i loro familiari. La presiederà venerdì 14 maggio, in occasione della festività di San Mattia Apostolo, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano. La celebrazione, in programma alle 17 nella cattedrale di Bari, vedrà la partecipazione dei vicari zonali, che all’inizio, ricorderanno alcuni dei nomi delle vittime della pandemia di questi ultimi mesi. La messa sarà trasmessa in tv sul canale Antenna Sud.