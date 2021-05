Diocesi: Rossano-Cariati, martedì 11 maggio la messa crismale presieduta da mons. Satriano

Martedì 11 maggio, alle ore 17, nella cattedrale di Maria Santissima Achiropita, la Chiesa diocesana di Rossano-Cariati si ritroverà per la celebrazione della messa crismale, presieduta dall’amministratore apostolico, mons. Giuseppe Satriano. “La celebrazione eucaristica sarà anche l’occasione per esprimere il ringraziamento all’arcivescovo per il ministero episcopale vissuto con noi in questi anni”, si legge in una nota. A causa delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, il numero dei posti disponibili in cattedrale è limitato. Pertanto, alla concelebrazione eucaristica parteciperanno tutti i sacerdoti della diocesi, le rappresentanti delle comunità religiose femminili, i sindaci di Corigliano Rossano e Cariati, le autorità militari, i laici del Consiglio pastorale diocesano e della Consulta delle aggregazioni laicali. L’evento, tradotto anche in Lis, la lingua dei segni, sarà trasmesso in diretta televisiva sul LaC Tv sul canale 19 del digitale terrestre; in diretta streaming sul canale web lactv.it/diretta-tv; sulle pagine social LaC Tv e LaC News24 e sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati.