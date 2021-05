Diocesi: Trapani, morto don Vincenzo Messana

Si è spento ieri ad Alcamo don Vincenzo Messana, 91 anni, da più 68 anni presbitero della chiesa trapanese. Era stato ordinato, infatti, il 29 giugno del 1952 in cattedrale dal vescovo Corrado Mingo.

Dopo l’ordinazione era stato vicario cooperatore e beneficiale in cattedrale, poi era stato trasferito a San Vito Lo Capo. Vicario foraneo ad Alcamo dal 1995 al 1988, era stato anche parroco per un quasi un decennio nella parrocchia “Sant’Anna”. Canonico onorario della cattedrale, dal 2002 era stato anche membro del Collegio dei consultori e del Consiglio presbiterale. Negli ultimi 10 anni era rimasto a svolgere il compito di vicario parrocchiale in Matrice.

La salma da questa mattina si trova nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna. Sabato 8 sarà trasportata in chiesa madre dove alle 15.30 il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà i funerali. L’ingresso, per le norme di contenimento anti Covid-19, sarà contingentato.