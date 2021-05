Papa Francesco: “dopo la pandemia non ci siano più gli altri, ma solo un noi”

”Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più ‘gli altri’, ma solo un ‘noi”. Comincia con questo auspicio, espresso nell’enciclica Fratelli tutti, il Messaggio del Papa per la 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata domenica 26 settembre 2021, sul tema: “Verso un noi sempre più grande”. “Indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo”, l’intento del messaggio, in cui Francesco ricorda che “Dio ci ha creati a sua immagine, a immagine del suo Essere Uno e Trino, comunione nella diversità. E quando, a causa della sua disobbedienza, l’essere umano si è allontanato da Dio, Questi, nella sua misericordia, ha voluto offrire un cammino di riconciliazione non a singoli individui, ma a un popolo, a un noi destinato ad includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli”, come si legge nell’Apocalisse.