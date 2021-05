Diocesi: Teramo-Atri, convegno con giovani ed adolescenti in preparazione alla veglia internazionale “Maria, il modello per una Chiesa giovane”

Santuario San Gabriele dell'Addolorata

La diocesi di Teramo-Atri, in preparazione alla veglia mariana internazionale “Maria, il modello per una Chiesa giovane (Papa Francesco)” che si svolgerà l’8 maggio alle ore 17 nel santuario di San Gabriele dell’addolorata di Isola del Gran Sasso, ha organizzato un convegno in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo dal titolo: “Con i giovani protagonisti nella storia. Gli adolescenti e il patto educativo e inter-generazionale”. Il rosario e il convegno (7 e 8 maggio), si legge nel comunicato stampa, costituiscono nel loro insieme il “Giubileo degli adolescenti e dei cresimandi” e sono parte dell’anno giubilare indetto per il centenario della canonizzazione di San Gabriele dell’addolorata iniziato il 27 febbraio 2021, con l’apertura della Porta Santa, e che si concluderà il 27 febbraio 2022. Il convegno prevede due giornate di lavori con primo appuntamento solo on-line sul canale YouTube della diocesi di Teramo-Atri venerdì 7 maggio alle ore 9, quando interverranno il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e mons. Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, dopo l’introduzione di mons. Lorenzo Leuzzi ed i saluti di Pietro Quaresimale, assessore della regione Abruzzo, Gianguido D’Alberto, presidente di Anci Abruzzo, Dino Mastrocola, presidente della Conferenza dei rettori delle Università Abruzzesi, e Antonella Tozza, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo. A seguire in mattinata la tavola rotonda con gli interventi di Lucia Cajola Chiappetta dell’Università Roma Tre (Adolescenza tra istruzione di qualità e inclusione), Raniero Regni della Lumsa (L’adolescenza come seconda nascita) e Stefano Vicari dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Adolescenti e salute mentale al tempo del Covid). Nel pomeriggio i gruppi di lavoro moderati da Maria Cristina De Nicola, dirigente tecnico dell’Usr Abruzzo. Sabato 8 maggio alle ore 10,30, on line ed in presenza nel santuario di San Gabriele, la seconda parte del convegno con gli interventi di Cecilia Costa, dell’Università di Roma Tre, e di Roberto Veraldi, dell’Università di Chieti-Pescara, su prospettive di impegno, moderati da don Cristian Cavacchioli, responsabile regionale Unesu. A seguire la tavola rotonda con Nicola Serroni della Asl Teramo, Adolfo Braga dell’Università di Teramo, Michelina Petracca, responsabile regionale dell’Irc e pastorale scolastica, e Caterina Provvisiero, dirigente scolastico. A chiudere la giornata le testimonianze di alcune realtà diocesane: Piccola Opera Charitas, Anffas Onlus Teramo, Caritas diocesana.