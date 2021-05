Diocesi: Città di Castello, domenica si concludono le celebrazioni per il VII centenario della morte di Santa Margherita

Solo pochi giorni fa, il 24 aprile, Papa Francesco ha proclamato Santa Margherita di Città di Castello e ha esteso il suo culto alla Chiesa universale. La diocesi di Città di Castello, in comunione con l’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, si appresta a concludere le celebrazioni per il VII centenario della morte della Santa. Domenica 9 maggio, nella chiesa di San Domenico di Città di Castello che custodisce le spoglie mortali della Santa, saranno celebrate le sante messe ore 8.30, alle ore 10; alle ore 11.15 la celebrazione sarà presieduta dal vescovo, mons. Domenico Cancian, e animato dalla corale “A.M. Abbatini”. Nel pomeriggio saranno celebrate le messe alle ore 17.30 e alle ore 19. Le celebrazioni saranno uniche per tutte le chiese del centro storico.