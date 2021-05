Papa Francesco: “solidarietà e vicinanza” al popolo indiano colpito dal Covid-19

“In questo momento in cui tanti in India stanno soffrendo a causa dell’attuale emergenza sanitaria, le scrivo per trasmettere la mia sentita solidarietà e vicinanza spirituale a tutto il popolo”. È quanto si legge nel messaggio inviato dal Papa ad card. Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay e e presidente della Conferenza episcopale dei vescovi cattolici dell’India, per l’emergenza sanitaria Covid-19 nel Paese. “Il mio pensiero – scrive Francesco – va soprattutto ai malati e alle loro famiglie, a coloro che li assistono, e in particolare a coloro che stanno piangendo la perdita dei loro cari. Penso anche ai molti medici, infermieri, operatori ospedalieri, autisti di ambulanze e a coloro che lavorano instancabilmente per rispondere alle emergenze dei loro fratelli e sorelle. Con profonda riconoscenza invoco su tutti loro i doni di Dio di perseveranza, forza e pace”. Nel messaggio, il Papa elogia la solidarietà degli indiani e “la generosità dimostrata da tanti giovani impegnati”, raccomandando alla misericordia divina “i fedeli che hanno perso la vita, non ultimo il gran numero di sacerdoti e di religiose e religiosi”. “In questi giorni di immenso dolore – conclude Francesco – possiamo tutti essere consolati dalla speranza che nasce dalla Pasqua e dalla nostra fede incrollabile nella promessa di risurrezione e della vita nuova di Cristo”.