Solidarietà: a Firenze nasce “l’abito sospeso” per bambini e mamme in difficoltà

Comprare un capo d’abbigliamento per bambini e donarlo a chi non può permetterselo. A Firenze nasce “L’abito sospeso”, iniziativa dell’impresa sociale Flo Concept che prende spunto da un’antica tradizione partenopea, “il caffè sospeso”: un gesto di solidarietà a beneficio di uno sconosciuto. Al posto del caffè c’è un abito o un accessorio per bambini: “I clienti che vengono nel nostro negozio – spiega Elisabetta Renzoni, presidente dell’impresa sociale Flo Concept – possono acquistare, attraverso un catalogo, un articolo della nostra collezione ‘del Cuore’ dedicata ai più piccoli. L’acquisto avviene sotto forma di donazione, a prezzo di costo. Il capo viene poi realizzato nel nostro laboratorio di sartoria e donato ad Acisjf Firenze, associazione che da oltre un secolo sostiene le categorie fragili della città, in particolare giovani madri”. Nel caso di acquisti superiori a 150 euro, Flo aggiunge all’abito sospeso un altro capo e/o accessori bambino da donare all’associazione. Flo è una cooperativa sociale che da più’ di 10 anni concilia etica sociale e moda: gestisce un laboratorio di sartoria e un negozio di abbigliamento dove vengono realizzati inserimenti lavorativi e formativi personalizzati per persone di categorie protette. Attraverso il lavoro e la ricerca nel settore moda cerca di potenziare l’autonomia e le capacità di chi si trova in condizioni di fragilità economica, sociale o psicologica.