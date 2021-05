Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Confederazione Elvetica

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui – rende noto la Sala Stampa della Santa Sede – oltre a ricordare il generoso servizio della Guardia Svizzera Pontificia nel giorno del giuramento dei nuovi membri, è stato espresso compiacimento per le buone relazioni e la fruttuosa collaborazione che intercorrono tra la Santa Sede e la Confederazione Elvetica. Nel contesto del recente centenario della ripresa dei rapporti diplomatici – si legge ancora nel comunicato – si è ribadita la volontà di rafforzare tale collaborazione reciproca sulle principali questioni internazionali e su ambiti di comune interesse”.